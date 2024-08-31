الخليج 365 يكشف تفاصيل صفقة انتقال عمر الساعي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - مصراوى:

أبدى نادي الإسماعيلي موافقته على انتقال لاعب الفريق عمر الساعي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر لـ "الخليج 365" أن الإسماعيلي وافق على بيع عمر الساعي للأهلي مقابل 50 مليون جنيه مصري، يتم سداد نصف المبلغ دفعة واحدة ثم تقسيط النصف الآخر على دفعتين.

وأوضح المصدر أن الصفقة تضمنت إعارة لاعبين إلى الإسماعيلي من بينهم عمار حمدي لمدة موسم واحد.

ويعد الساعي من ناشئي نادي الإسماعيلي وسبق له أن لعب لشباب الأهلي من موسم 2013 حتى 2016، وتم تصعيده إلى الفريق الأول مع الدراويش في موسم 2022/23.

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