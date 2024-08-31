"الصفقة رقم 4 خلصت".. شوبير يزف بشرى سارة إلى جماهير النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن خبر سعيد إلى كل جماهير النادي الأهلي، يتعلق بانضمام همر الساعي لاعب النادي الإسماعيلي إلى النادي الأهلي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زي ما قلتلكم كده الصفقة رقم 4 خلصت عمر الساعي ... حد عايز حاجه تانى؟؟".

وأضاف: "ياللا بسرعه قولوا مفيش وقت".

ويذكر أن الساعي، سيكون هو الصفقة الرابعة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع يوسف أيمن من الدحيل القطري، والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري.

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