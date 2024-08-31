مرموش يقود فرانكفورت إلى الفوز الأول في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قاد المحترف المصري، عمر مرموش، نادي آينتراخت فرانكفورت إلى الفوز الأول في الدوري الألماني 2024/25.

وشهدت المباراة تألق المهاجم المصري، حيث صنع الهدف الأول وسجل الثالث في مباراة الفوز على هوفنهايم بثلاثية مقابل هدف على ملعب دويتشه بنك بارك.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 3 نقاط.

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