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مرموش يقود فرانكفورت إلى الفوز الأول في الدوري الألماني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قاد المحترف المصري، عمر مرموش، نادي آينتراخت فرانكفورت إلى الفوز الأول في الدوري الألماني 2024/25.

وشهدت المباراة تألق المهاجم المصري، حيث صنع الهدف الأول وسجل الثالث في مباراة الفوز على هوفنهايم بثلاثية مقابل هدف على ملعب دويتشه بنك بارك.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 3 نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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