لأول مرة.. عبد المنعم في قائمة نيس لمواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت قائمة نادي نيس لمواجهة أنجيه، تواجد محمد عبد المنعم المدافع المصري المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادي نيس الفرنسي منذ أيام قليلة التعاقد مع الدولي محمد عبد المنعم قادما من النادي الأهلي في صفقة بيع نهائي.

ويلاقي نادي نيس نظيره أنجيه غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، في تمام الساعة السادسة مساء.

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