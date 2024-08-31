شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضم عبد الرحمن مجدى من الإسماعيلى مقابل 40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

حسم مسئولو نادى بيراميدز صفقة عبد الرحمن مجدى جناح فريق الإسماعيلى، لينتقل لصفوف الفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر مسئول بالإسماعيلى، أن بيراميدز حسم صفقة عبد الرحمن مجدى مقابل سداد 40 مليون جنيه، لينتقل اللاعب بشكل رسمى إلى بيراميدز فى الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان عبد الرحمن مجدى انقطع عن تدريبات فريقه قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس مصر، وجاء انقطاع اللاعب عن التدريبات بعد دخوله فى صدام قوي مع إدارة الإسماعيلي بسبب رفضهم انتقاله لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة مع نظرائهم بنادى الإسماعيلى فى صفقة ضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش، لولا توقف المفاوضات بين الطرفين بسبب رغبة الإسماعيلي في رفع العرض المالى للاعب، قبل ان يتم حسم الصفقة.

ودخل بيراميدز فى مفاوضات مع الإسماعيلى حول ضم عبد الرحمن مجدى، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الدراويش فى بيع اللاعب من أجل دخول عائد مادى للنادى يستطيع به حل الأزمات المتراكمة.