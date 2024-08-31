شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى يحرس مرمى الزمالك فى مواجهة سبورتنج الودية وزيزو وحسام أشرف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سبورتنج الودية، المقرر لها بعد قليل، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار المعسكر المغلق للفريق.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسن أبو المعاطي – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – حسام أشرف – سيد عبد الله "نيمار".

وكان الجهاز الإداري للفريق كشف عن اعتذار فريق الأنصار السعودي عن عدم خوض المباراة الودية التي كان مقرراً لها ساء اليوم، السبت، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

واتفق الجهاز الإداري لفريق الزمالك مع فريق سبورتنج على خوض مباراة ودية مساء اليوم بين الفريقين بعد اعتذار الأنصار السعودي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.