شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يهدد بفسخ التعاقد مع الزمالك ومحاولات لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من الدولى التونسي سيف الدين الجزيرى ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن اللاعب يجهز لفسخ التعاقد مع ناديه، بسبب التأخر فى صرف مستحقاته المالية المتأخرة.

وسبق لسيف الجزيرى وأرسل إنذاراً لنادى الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتى تبلغ قرابة الـ600 ألف دولار، وهذا الإجراء الذى اتخذه اللاعب يأتى كخطوة أولى حتى يحق له فسح التعاقد.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك محاولات مستمرة مع اللاعب ووكيله من أجل حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة والإبقاء على الجزيرى، وعدم رحيله فى الوقت الحالى.

ووجه الجزيرى مهاجم الزمالك رسالة شكر لجمهور القلعة البيضاء، فى رسالة غامضة، خاصة فى ظل عدم عودة اللاعب إلى القاهرة للانتظام فى معسكر الفريق، بالإضافة إلى الإنذار الذى أرسله إلى الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

ونشر الجزيرى صورته خلال تحية جمهور الزمالك عبر استورى صفحته على انستجرام، معلقًا عليها: "أعظم جمهور فى الكون، شكرًا على كل الدعم الذى قدمتموه لى".