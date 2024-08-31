شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على إعارة عمار حمدي للإسماعيلي ضمن صفقة عمر الساعي والان مع تفاصيل الخبر

وافق مسئولو النادي الأهلي على إعارة عمار حمدي ضمن لاعبين آخرين إلى صفوف الإسماعيلي الموسم المقبل، ضمن صفقة التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الدراويش الذي انضم إلى النادي الأهلي بشكل رسمي.

وينضم عمار حمدي إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، بخلاف لاعبين آخرين يتم تحديدهما في وقت لاحق، لتدعيم صفوف الدراويش في الموسم المقبل.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي لمدة 4 سنوات مقابل 50 مليون جنيه.

وأكد مصدر أن مجلس الإسماعيلي وافق على بيع عمر الساعي إلى الأهلي مقابل 50 مليون جنيه يتم دفعها على قسطين، الأول بعد استلام الاستغناء الخاص باللاعب، والثاني يتم تحديده فى وقت لاحق.

واتخذ مجلس إدارة الإسماعيلي قرارا بالإجماع في جلسته اليوم ببيع عمر الساعي إلى الأهلي.