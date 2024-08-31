شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة من مسقط رأسه: "هنا المكان اللي بنسى فيه كل حاجة هنا أمي وأبويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على نشر صور من تواجده مع أسرته فى مسقط رأسه، قبل انتهاء إجازة الفريق الأحمر والانتظام في تدريبات الأهلي بدءا من غد الأحد.

وكتب أفشة عبر حسابه الشخصي، "هنا المكان اللى بنسي فيه كل حاجه هنا أمي وأبويا ومن هنا ببدأ من جديد".

واستغل أفشة إجازة الأهلي فى السفر إلى تركيا برفقة عائلته للاستمتاع ببعض الوقت قبل الانخراط في تحضيرات الموسم الجديد.

ويحرص أفشة بشكل مستمر على التواجد في الأرض الزراعية مع عائلته لقضاء بعض الوقت قبل الانشغال بالتدريبات وخوض المباريات مع فريقه.

ويبدأ الأهلي تحضيراته للموسم الجديد والذي يستهله الأهلي بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ14 لبطولة دوري أبطال إفريقيا ثم مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل.



افشة ووالدته في الأرض الزراعية



افشة مع والدته



أفشة مع والدته وشقيقه



أفشة مع والدته



افشة مع والده والدته



افشة ووالدته



افشة