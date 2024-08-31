شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة جلوس يكتسح فرنسا 3 / 0 في ثاني مواجهاته بالبارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

فاز المنتخب الوطنى لكرة الطائرة جلوس على نظيره الفرنسي بثلاثية نظيفة، فى ثانى مباريات الدور الأول بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر .

وخاض المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من :

زكريا السيد ـ احمد خميس ـ هشام صلاح ـ احمد فضل - محمد الحناوي ـ سيد موسي ـ عبد النبي حسن ( ليبروا الفريق ) .

المدير الفني ك/ ايمن العفيفي .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25: 11

الشوط الثاني: 25 : 3

الشوط الثالث: 25 : 12

وتواجد من مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس البعثة والكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة ومدير البعثة إيهاب حسنين، أمل مبدي ، أشرف العجيلي ، وكلا من الدكتور عمر الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ومحمود عبد العزيز مدير إدارة الاتحادات النوعية.

ويقع منتخب الطائرة جلوس ضمن المجموعة الأولى التى تضم منتخبات فرنسا والبوسنة والهرسك وكازاخستان.

وكان منتخب الطائرة جلوس خسر أولى مبارياته أمام البوسنة بنتيجة 3-1 بأولى المباريات على أن يخوض مباراته الثالثة بغد غد الاثنين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.