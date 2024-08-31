الأهلي يُعير عمار حمدي للإسماعيلي ضمن صفقة عمر الساعي

الشارقة - اميمة ياسر - وافق النادي الأهلي على إعارة عمار حمدي ضمن لاعبين آخرين إلى صفوف الإسماعيلي الموسم المقبل، ضمن صفقة التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الدراويش الذي انضم إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي.

تعاقد النادي الأهلي رسميا مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي لمدة 4 سنوات مقابل 50 مليون جنيه.

وأكد مصدر، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن مجلس الإسماعيلي وافق على بيع عمر الساعي إلى الأهلي مقابل 50 مليونا يتم دفعها على قسطين، الأول بعد استلام الاستغناء الخاص باللاعب، والثاني يتم تحديده فى وقت لاحق.