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الامارات | برشلونة يكتسح بلد الوليد في الدوري الإسباني ويبتعد عن ريال مدريد

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسح برشلونة بقيادة جناحه البرازيلي رافينيا ضيفه بلد الوليد 7-0 في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، محافظا على الصدارة لأسبوع جديد.

سجّل رافينيا (20، 64 و72) وصنع هدفين لداني أولمو (83) والبديل فيران توريس (85)، فيما أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (24) والفرنسي جول كونديه (45+2) باقي الأهداف.
ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 12 نقطة بفارق خمس نقاط مؤقتا عن فياريال الذي يلعب مع مضيفه فالنسيا لاحقا.

وبات الألماني هانزي فليك أول مدرب يقود برشلونة إلى الانتصار في أول أربع مباريات من الدوري منذ إرنستو فالفيردي (فاز في سبع في موسم 2017-2018).

في المقابل، تلقى بلد الوليد خسارته الثانية وتوقّف رصيده عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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