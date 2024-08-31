رسميًا.. الزمالك يعلن التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء اليوم السبت عن التعاقد مع أولى صفقات الفريق الكروي الأول الصيفية.

وتعاقد نادي الزمالك رسمياً مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وانضم محمود بنتايك إلى صفوف الفارس الأبيض قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة.

ويتضمن عقد النجم المغربي مع الزمالك وجود بند باحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

يأتي تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.

وبدأ فريق الزمالك معسكره المغلق أمس الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، حيث سيخوض ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر.