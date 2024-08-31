"عمره ما خلف وعده معايا".. محمد عبد الوهاب والأهلي قصة عشق انتهت على ملعب مختار التتش (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

رحل عن عالمنا في مثل هذا من عام 2006 أحد أفضل الأظهرة، في تاريخ كرة القدم المصرية وهو الظهير الأيسر محمد عبد الوهاب، الذي توفي بعمر 23 عاماً.

وارتبط محمد عبد الوهاب في أذهان كل جماهير الكرة المصرية، ليس بسبب مهاراته وإمكانياته الفنية العالية فقط، بل بسبب أخلاقه العالية ، والتي جعلته من أقرب لاعبي كرة القدم المصرية لقلوب الجماهير، على الرغم من رحيله في سن صغير.

وودعت جماهير الكرة المصرية محمد عبد الوهاب، في 31 أغسطس عام 2006، الذي رحل عن عالمنا، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال المران الجماعي للنادي الأهلي.

وحجز محمد عبد الوهاب مكانة كبيرة، في قلوب كل الجماهير المصرية والأهلاوية بشكل، خاصة خلال أزمته الشهيرة مع الظفرة الإماراتي والتي أعلن خلالها تمسكه بالإنضمام إلى القلعة الحمراء.

وبدأ محمد عبد الوهاب مشواره في كرة القدم، مع نادي الألومنيوم، الذي شهد تألق اللاعب وبداية بزوغ نجمه، ليستعين به الكابتن حسن شحاتة في عام 2003، للمشاركة مع منتخب مصر للشباب في بطولة أفريقيا للشباب، الذي توج بها المنتخب، لتبدأ الكثير من الأندية في متابعة عبد الوهاب.

وعقب العودة من بطولة أمم أفريقيا للشباب مع منتخب مصر، بدأ العروض تنهال على اللاعب لينتقل إلى صفوف الظفرة الإماراتي والذي قام بإعارته مباشرة إلى نادي إنبي، في موسم 2003-2004، الذي شهدت البداية الحقيقية للاعب مع منتخب مصر.

وشهدت فترة اللاعب مع إنبي، تألق بشكل كبير لمحمد عبد الوهاب، ليدخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي الظفرة الإماراتي للتعاقد مع اللاعب وبالفعل يتعاقد الأهلي مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وتألق محمد عبد الوهاب رفقة المارد الأحمر، جعل إدارة الفريق والمدير الفني للفريق في ذلك الوقت البرتغالي مانويل جوزيه، يتمسك بالتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، ليأتي الدور الكبير لعبد الوهاب والذي جعله في مكانة خاصة لدى جماهير النادي الأهلي، الذين أصبحوا يعتبرونه أحد أوفى اللاعبين في تاريخ النادي.

وخلال المفاوضات بين النادي الأهلي وفريق الظفرة الإماراتي للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، حدثت خلافات على المقابل المادي، ليعلن عبد الوهاب بشكل رسمي رغبة في الاستمرار مع النادي الأهلي.

وقام محمد عبد الوهاب بإطلاق العديد من التصريحات التاريخية، خلال هذه الفترة والتي توضح عشقه الكبير للنادي الأهلي، حيث قال في لقاء تليفزيوني خلال الأزمة: "وعدت النادي الأهلي إني أبقى موجود عمرى ما هخلف وعدي مع النادي الأهلي، لأن الأهلي عمره ما خلف وعده معايا، دى شيئ مستحيل".

وقالت والدة الراحل محمد عبد الوهاب في تصريحات سابق: "محمد كان بيحب الأهلي لحد ما مات فيه، وطالبت ببقاء صورته واسمه في النادي الأهلي".

وتصريحات عبد الوهاب هذه ساهمت، في جعله أحد الرموز الخالدة في تاريخ النادي الأهلي، سواء على المستوى الفني أو على المستوى الإنساني.

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