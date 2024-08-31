بالفيديو.. الزمالك يحضر للإعلان عن صفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر نادي الزمالك مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" يروج فيه للإعلان عن لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتسلم نادي الزمالك إخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد، بعد سداد مستحقات البرتغالي روي أجواش وأندريه أوليفيرا، بجانب دانيال جونزاليس مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

وبذلك أصبح يحق لنادي الزمالك قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد بعد تسوية مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا بصورة رسمية.