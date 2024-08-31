رسميا.. الزمالك يتعاقد مع محمود بنتايك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد رسمياً مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وانضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند باحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

ويأتي تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.

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