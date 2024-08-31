الخليج 365 يكشف سبب رغبة سيف الجزيري في فسخ تعاقده مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن الأسباب الأساسية وراء، رغبة سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في فسخ تعاقده مع الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "سيف الدين الجزيري لم يفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، لكنه يرغب في الرحيل عن الفريق".

وأضاف: "اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، لامتلاكه عرضاً خارجياً، وعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة في النادي".

وتابع: "الجزيري أرسل إنذارًا إلى نادي الزمالك يستفسر فيه، عن موعد صرف مستحقاته المتأخرة منذ 15 يومًا".

وواصل: "الإدارة تواصلت مع اللاعب منذ يومين، وابلغته بسداد مستحقاته خلال أيام".

واختتم: "اللاعب لم يرسل إنذارًا ثانيًا لنادي الزمالك، يطالب فيه بفسخ عقده مع الفريق، حتى الآن كما تردد".

أقرأ أيضاً:

رسميا.. مصري جديد ينضم إلى ليفربول

"رغم موافقة نابولي".. شرط غريب سبب فشل انتقال أوسيمين إلى الأهلي

أول تعليق من محمد عواد على تجديد تعاقده مع نادي الزمالك