"بتواجد نجم الأهلي"..الإعلان عن قائمة منتخب فلسطين في معسكر سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني بقيادة مكرم دبوب، عن قائمة منتخب الفدائي لمعسكر سبتمبر المقبل، لخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن.

ويلاقي منتخب فلسطين نظيره، منتخبي كوريا الجنوبي والأردن يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب الفلسطيني، في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من "كوريا الجنوبية، الكويت، الأردن، العراق وعمان".

وشهدت القائمة تواجد نجم النادي الأهلي، وسام أبو علي في قائمة منتخب الفدائي، لمعسكر سبتمبر. المقبل.

وجاءت قائمة منتخب فلسطين كالتالي:

"رامي حمادة، براء خروب، توفيق علي، مصعب البطاط، ياسر حمد، علي ربعي، محمد خليل، ميلاد ترمانيني، كاميلو سالدانا، سامر زبيدي، عميد محاجنة، جوناثان زوريلا، سامر الجندي، موسى فيراوي، مصطفى زيدان، محمد باسم، تامر صيام، عدي خروب، محمود أبو وردة، محمد درويش، عطاء جابر، عمر فرج، زيد القنبر، عدي الدباغ، وسام أبو علي".



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