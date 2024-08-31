بايرن ميونخ يتعاقد مع المصري آدم الشعّار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

تعاقد نادي بايرن ميونخ مع الظهير الأيمن، آدم الشعّار، قادما من نادي فورتونا دوسلدورف الألماني تحت 15 عاما.

ويعد آدم صاحب أصول مصرية، حيث ولد في عام 2009 لأب مصري لبناني، وأم لبنانية.

وسبق أن تمكن آدم من الانضمام إلى منتخب ألمانيا تحت 15 عاما، ويتواجد الآن ضمن القوام الأساسي لمنتخب ألمانيا تحت 18 عاما.

وبعد مُتابعة خاصة من فريق بايرن ميونخ تمكن البايرن من شرائه هذا الموسم من فورتونا دوسلدورف.

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