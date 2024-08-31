شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيد عطية الله وداري وتاو بقائمة أفريقيا.. ويرفع اسم معلول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى مسئولو النادي الأهلي من إجراءات قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأفريقية التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد، بعدما تم قيد الثلاثي الجديد يحيى عطية الله ويوسف أيمن وأشرف داري في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية تحضيرا للموسم الجديد.

كما قام الأهلي بقيد كل من بيرسي تاو ورضا سليم من اللاعبين القدامى ضمن القائمة الأفريقية ليتم غلق الباب أمام رحيل اللاعب الجنوب إفريقي عن القلعة الحمراء ويستمر لنهاية عقده مع الأهلي في صيف 2025، بينما تم رفع اسم علي معلول وتأجيل قيده حتى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ووافق كاف على مد القيد الأفريقي بشكل استثنائي للأهلي والزمالك حتى 12 سبتمبر المقبل، ليتمكنوا من قيد صفقاتهم، لاسيما بعد فتح باب القيد المحلي اليوم السبت، ولكن لن يسمح للاعبين الذين يتم قيدهم بعد الثانية عشر منتصف الليلة من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا قام النادي الأهلي بقيد صفقاته التي تم حسمها ليتسنوا من المشاركة في دور الـ32 لبطولة إفريقيا.