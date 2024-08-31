وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان النسخة 57 من بطولة الشركات

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب محيي حبشي محافظ بورسعيد ومحمد عثمان هارون رئيس اتحاد الشركات فعاليات النسخة 57 من بطولة الجمهورية للشركات في المدينة الشبابية ببورسعيد

بدأ افتتاح النسخة 57 من بطولة الشركات بوصول الشعلة من الأقصر وإشعالها من وزير الرياضة و محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الشركات .

وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتفاقه مع مجلس إدارة اتحاد الشركات، على إطلاق اسم الراحل، محمد يونس، ابن بورسعيد أحد كوادر وزارة الشباب والرياضة ووكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق، على النسخة الحالية من البطولة التي انتظمت في إقامتها على مدار 57 عاما دون توقف أو تعطل خاصة في فترة الحروب التي شهدتها مصر ، في 56 و67 و73.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن مدينة بورسعيدالباسلة تحظى بشعب ومواطنين محب وأكثر عشقا للرياضة بكل أنواعها، موجها الشكر للقيادة السياسية برئاسة القائد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أولى الرياضة المصرية اهتماما غير مسبوق، مما كان له أكبر الأثر في نفوس المواطنين، الاستجابة لمبادرته بممارسة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في ربوع وانحاء الجمهورية.

أضاف الوزير أنه ينتهز هذه الفرصة ، لتقديم التهنئة لشعب بورسعيد، على ثقة القيادة السياسية، لاختيار اللواء أركان محب حبشي محافظا لبورسعيد، مؤكدا أنه بتاريخه وقدراته الكبير ة المستمدة من القوات المسلحة، سوف يكون قادرا على استكمال وتحقيق إنجازات وطموحات يرنو إليها و يأملها الشعب البورسعيدي الباسل، كما قدم الوزير التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد العام الرياضي للشركات، بتعيين المحاسب محمد عثمان هارون، رئيسا جديدا للاتحاد، متمنيا له وللمجلس دورة موفقة، تنتشر فيها ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية بين عمال مصر.

من جانبه أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن تنظيم بطولة الجمهورية للشركات، انعكاس لاهتمام الدولة المصرية ، والقيادة السياسية بالرياضة، والعامل المصري، الذي يحتاج دائما إلى دفعة قوية لاكتشاف وإظهار ما يملكه من مهارات وموهبة ، وهذه البطولة اكبر فرصة لتحقيق هذا الهدف المنشود.

وأكد محمد عثمان هارون، رئيس اتحاد الشركات، أن النسخة الحالية تشهد منافسة بين 23 ألف عامل، من جميع أنحاء أقاليم مصر ، موضحا أن الاتحاد خلال دورته الحالية سيبذل أقصى جهد، لتوقيع بروتوكولات واتفاقات مع رؤساء ومسئولي الشركات المصرية، بتنظيم دورات وأنشطة رياضية وثقافية وفنية على مدار العام، ورصد جوائز ومكافآت كبيرة للعاملين أصحاب المواهب والقدرات الرياضية والثقافية والفنية.

وشهدت احتفالية افتتاح بطولة الجمهورية للشركات إطلاق اتحاد الحمام الزاجل برئاسة أحمد خليفة، لطيور الحمام تعبيرا عن أن مصر بلد السلام، ودورها وجهودها الكبيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نشر السلام في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

كما قدمت فرقة الفنون الشعبية بشركة غزل المحلة اوبريت وفقرة فنية وغنائية احترافية متنوعة بعنوان، العامل المصري ماضي وحاضر ومستقبل أمة.