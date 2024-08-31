شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب استغناء عمر الساعي من الإسماعيلي لقيده بالقائمة الأفريقية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي إنهاء إجراءات التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي في الوقت الحالي، والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب قبل قيده في قائمته الإفريقية تحضيرا للموسم الجديد، ليتم قيده كما حدث مع باقي الصفقات التي أبرمها مسئولو القلعة الحمراء خلال الصيف الحالي.

وانتهى مسئولو النادي الأهلي من إجراءات قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الإفريقية التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد، بعدما تم قيد الثلاثي الجديد يحيى عطية الله ويوسف أيمن وأشرف داري في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية تحضيرا للموسم الجديد.

كما قام الأهلي بقيد كلا من بيرسي تاو ورضا سليم من اللاعبين القدامى ضمن القائمة الإفريقية ليتم غلق الباب أمام رحيل اللاعب الجنوب إفريقي عن القلعة الحمراء ويستمر لنهاية عقده مع الأهلي في صيف 2025، بينما تم رفع اسم علي معلول وتأجيل قيده حتى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ووافق كاف على مد القيد الإفريقي بشكل استثنائي للأهلي والزمالك حتى 12 سبتمبر المقبل، ليتمكنوا من قيد صفقاتهم، لاسيما بعد فتح باب القيد المحلي اليوم السبت، ولكن لن يسمح للاعبين الذين يتم قيدهم بعد الثانية عشر منتصف الليلة من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا قام النادي الأهلي بقيد صفقاته التي تم حسمها ليتسنوا من المشاركة في دور الـ32 لبطولة إفريقيا.