شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الزمالك بعد ودية سبورتنج فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية عقب نهاية مباراة سبورتنج الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وحرص جواو ميجيل مخطط الأحمال على قيادة الفقرة البدنية للاعبين والتي شارك فيها كلاً من، عمر عبد العزيز وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد عاطف ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا ومهاب ياسر.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب.

سجل أهداف الفوز للزمالك كل من سيف جعفر في الدقيقة 45 ومصطفى شلبي في الدقيقة 83 وسامسون أكينيولا في الدقيقة 85.

