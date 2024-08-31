شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم محمد يوسف يعلن اعتزاله التحكيم بعد نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحكم محمد يوسف اعتزاله التحكيم بعد مشاركته فى مباراة نهائى كأس مصر أمس الجمعة، بين فريقى بيراميدز وزد والتى انتهت بفوز السماوى بهدف نظيف.

وكتب الحكم محمد يوسف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" الحمد لله.. انتهاء مشوار 25 سنة تحكيم كفاح وصبر واجتهاد .. أصبت وأخطأت.. رضيت الله وضميرى واكتسبت احترام الجميع..راضى بما قسمه الله لى..مسك الختام.. نهائى كأس مصر".



-تغريدة محمد يوسف

وأدار أحمد الغندور المباراة، وعاونه كلا من محمود أبو الرجال وسمير جمال، ومحمود ناجي حكما رابعا، وقاد محمود بسيوني تقنية الفار وعاونه محمد يوسف وأسامة السيد، وشريف عبد الله حكما مساعدا إحتياطيا.

وتوج بكأس مصر قبل بيراميدز 12 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة كان آخرها التتويج الأخير على حساب الزمالك بثنائية نظيفة خلال نسخة 2022-2023.

وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى.. الأهلى 39 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام وأخيرا بيراميدز".

تعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية حيث نشأت البطولة عام 1921، وتم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.