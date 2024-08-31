هل تعاقد ليفربول مع الإيطالي كييزا للضغط على صلاح؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: هل تعاقد ليفربول مع النجم الإيطالي فيديريكو كييزا من أجل ضمان قوة موقف النادي في التفاوض لتحديد عقد محمد صلاح؟ هذا التساؤل يتردد بين عشاق النادي الانجليزي، وفي الميديا البريطانية والعالمية، خاصة أن ليفربول بدأ مفاوضات تجديد عقد صلاح الي ينتهي عقده الحالي نهاية الموسم.

بعد أن أصبح صلاح أسطورة حية للنادي الانجليزي، هناك رغبة كبيرة في الإبقاء عليه حتى نهاية مسيرته، فقد أصبح رمزاً للريدز، كما أن صلاح من ناحيه رفض الكثير من العروض المغرية لإكمال مسيرته مع ليفربول، ولكن في نفس الوقت تحاول إدارة الليفر التجديد لصلاح دون تكلفة عقد جديد مرتفعة.

وارتبط اسم محمد صلاح في الآونة الأخيرة، بالرحيل إلى الدوري السعودي، وفقا لتقارير صحفية، أشارت إلى تلقيه عرضين من ناديي الاتحاد والهلال خلال صيف 2023، ولكن إدارة ليفربول رفضت فكرة رحيله، وتمسك النجم المصري بالبقاء مع الريدز هذا الموسم وعدم الرحيل لخوض تجربة جديدة.

وصرح محمد صلاح في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" الجمعة، بأنه يريد أن تتذكره جماهير ليفربول كأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا "للريدز" على الإطلاق، وعلى مدار التاريخ.

وأضاف: "أتمنى أن أكون الأفضل، أو ربما ليس الأفضل على الإطلاق، ولكن على الأقل بين أفضل لاعبين في الفريق".

المفاوضات بدأت

ونقلت قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، عن مصادر نادي ليفربول الإنجليزي، أن مفاوضات التجديد مع محمد صلاح بدأت بالفعل.

وأشارت القناة المصرية نقلا عن مصادر داخل النادي الإنجليزي، إلى أن هناك معوقات حتى الآن بشأن عملية التجديد، ولكن سيجلس الطرفان، ويوضح كل منهما للآخر طلباته.

وأضافت: "الرغبة في التجديد بين الطرفين موجودة، وستحسم".

ونفت تلك المصادر، ما تردد عن نجاح ليفربول، في التعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا، القادم من نادي يوفنتوس، تحسبا لرحيل محمد صلاح، وأكدت أن التعاقد معه جاء لتدعيم عمق التشكيلة.

ويلعب محمد صلاح بقميص ليفربول منذ صيف 2017، حين انضم إلى صفوف الفريق قادما من نادي روما الإيطالي.

وأسهم "الفرعون" المصري في تحقيق العديد من الألقاب مع ليفربول، على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس السوبر الأوروبي، كما حقق كأس العالم للأندية.

وشارك صلاح مع ليفربول في 351 مباراة، محرزاً 213 هدفاً، كما نجح في تحقيق العديد من الانجازات الرقمية الفردية، وعلى رأسها دخول قائمة توب 10 الهدافين التاريخيين للدوري الانجليزي، وهو الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال الأوروبي.