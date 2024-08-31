بطولة إسبانيا: رافينيا يقود برشلونة لاكتساح بلد الوليد بسباعية

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : اكتسح برشلونة بقيادة جناحه البرازيلي رافينيا ضيفه بلد الوليد 7 0 السبت في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، محافظا على الصدارة لأسبوع جديد.

سجّل رافينيا (20، 64 و72) وصنع هدفين لداني أولمو (83) والبديل فيران توريس (85)، فيما أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (24) والفرنسي جول كونديه (45+2) باقي الأهداف.

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 12 نقطة بفارق خمس نقاط مؤقتا عن فياريال الذي يلعب مع مضيفه فالنسيا لاحقا.

وبات الألماني هانزي فليك أول مدرب يقود برشلونة إلى الانتصار في أول أربع مباريات من الدوري منذ إرنستو فالفيردي (فاز في سبع في موسم 2017 2018).

في المقابل، تلقى بلد الوليد خسارته الثانية وتوقّف رصيده عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

وانتظر رافينيا حتّى الدقيقة 20 لافتتاح التسجيل بعدما استلم تمريرة قلب الدفاع باو كوبارسي بطريقة جميلة وانطلق مسددا على يسار الحارس الإستوني كارل هاين.

وانسلّ المهاجم ليفاندوفسكي بين المدافعين واستلم عرضية لامين جمال وسدّد في شباك هاين (24).

وجاء الدور على المدافع كونديه الذي وصلته كرة بعد ركنية وسدد في سقف المرمى (45+2).

وواصل برشلونة ضغطه وسيطرته في الشوط الثاني حتى تمكّن رافينيا من تسجيل الثاني له والرابع لفريقه حين وصلته كرة من ليفاندوفسكي أمام المرمى وسط سقوط المدافعين الذين حاولوا افتتاك الكرة من المهاجم البولندي أولا، فلم يجد أي صعوبة في إسكانها الشباك (64).

وبصم الجناح البرازيلي على ثلاثيته الخاصة "هاتريك" بعد هجمة مرتدة قادها جمال أوصل فيها الكرة إلى رافينيا الذي انفرد وسجّل (72).

وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها رافينيا "هاتريك" في مسيرته في أوروبا، والمرة الثانية التي يُسجّل فيها هدفين أيضا، بعد ثنائيته في مرمى باريس سان جرمان الفرنسي ضمن دوري أبطال أوروبا في أيار/نيسان الماضي.

ووضع داني أولمو اسمه بين لائحة المسجّلين حين استلم كرة من رافينيا نفسه، فراوغ ووضع الكرة في شباك الحارس هاين (83).

وختم البديل توريس المهرجان بصناعة جديدة من رافينيا الذي لعب عرضية من الجهة اليسرى وجدها المهاجم ووضعها على يسار الحارس من لمسة واحدة (85).