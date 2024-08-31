"بعد إعلان الصفقة".. من هو محمود بنتايك لاعب الزمالك الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي تعاقده، مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك لاعب سانت إتيان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم بنتايك إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء.

من هو محمود بنتايك؟

يبلغ عمر محمود بنتايك 24 عاماً، فهو من مواليد 30 أكتوبر 1999، في الدار البيضاء بالمغرب.

وبدأ بنتايك مشواره في كرة القدم، من نادي جمعية الشباب في الدار البيضاء، الذي شارك معه في دوري القسم الرابع في عام 2019.

وكانت النقلة الكبرى في مشوار بنتايك عام 2022، عندما انتقل إلى فريق الرجاء المغربي في أغسطس 2022، واستمر مع الفريق لمدة موسم واحد.

وخاض بنتايك رفقة الرجاء البيضاوي 37 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وانتقل بنتايك إلى فريق سانت إتيان الفرنسي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الفرنسية في أغسطس 2023، مقابل 600 ألف يورو.

وشارك اللاعب رفقة الفريق الفرنسي في 23 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفاً وصناعة آخر.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب محمود بنتايك، مبلغ 400 ألف يورو طبقاً لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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