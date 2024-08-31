"الجارموني الأول وبن شرقي الأبرز".. مشوار اللاعبين المغاربة مع نادي الزمالك بعد التعاقد مع بنتايك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي تعاقده، مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك لاعب سانت إتيان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأصبح محمود بنتايك هو المغربي السادس في تاريخ نادي الزمالك، حيث سبق للزمالك التعاقد مع 5 لاعبين مغاربة من قبل.

طارق الجارموني

كان عامك 2006 شاهداً، على انضمام أول لاعب مغربي في التاريخ إلى نادي الزمالك، وهو حارس المرمى طارق الجرموني، الذي انضم إلى القلعة البيضاء، في يوليو عام 2006 قادماً من الجيش الملكي المغربي، ولكنه لم يتمكن من المشاركة في أي مباراة رفقة الفريق.

ولم يستمر الجارموني طويلاً في نادي الزمالك، حيث رحل عن الفريق في ديسمبر عام 2006، ليتواجد مع الفريق في 6 أشهر فقط.

أشرف بن شرقي

وعند الحديث عن النجوم المحترفين المغاربة في نادي الزمالك، لا يمكن أن نغفل أو نتخطى أشرف بن شرقي الذي يعد أفضل لاعب مغربي مثل نادي الزمالك عبر التاريخ، الذي انضم للقلعة البيضاء في يوليو 2019 قادماً من الهلال السعودي، واستمر رفقة الفريق لمدة ثلاثة سنوات، حيث رحل في أغسطس 2022.

وخاض بنشرقي رفقة الفارس الأبيض خلال ثلاث سنوات 109 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفاً وتقديم 28 تمريرة حاسمة.

وتوج بنشرقي ب 6 ألقاب رفقة نادي الزمالك، بواقع لقبين لبطولة كأس مصر ومثلهما لبطولة الدوري المصري، لقب وحيد لكلا من كأس السوبر المصري والسوبر الأفريقي.

خالد بوطيب

وانضم خالد بوطيب، إلى نادي الزمالك في يناير 2017 قادماً من فريق مالاطيا سبور التركي، مقابل مليون ونصف المليون يورو، وشارك رفقة الفارس الأبيض في 24 مباراة، أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

وحصل بوطيب على لقب وحيد رفقة الفارس الأبيض واللقب الوحيد في مسيرته الرياضية أيضاً، وهو لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018-2019، قبل أن يرحل عن الفريق في يناير 2020.

حميد أحداد

وكان صيف 2018 شهداً، على انتقال اللاعب المغربي حميد أحداد إلى نادي الزمالك قادماً من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، مقابل مليون و200 ألف يورو، ولكنه لم يستمر في الفريق أكثر من موسم، حيث رحل في يوليو 2019 إلى نادي الرجاء البيضاوي.

ولعب أحداد رفقة نادي الزمالك 42 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، بالإضافة إلى حصده ثلاثة بطولات رفقة الفريق، بواقع لقب لكلا من الدوري المصري، كأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

محمد أوناجم

وفي يوليو 2019، انضم النجم المغربي محمد أوناجم إلى نادي الزمالك قادماً من فريق الوداد المغربي، مقابل و300 ألف يورو، وشارك رفقة الفريق في 67 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وحصد أوناجم العديد من الألقاب رفقة نادي الزمالك، حيث تمكن من التتويج بلقب الدوري المصري في مناسبتين ولقب وحيد لكلا من كأس مصر، كأس السوبر المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

زكريا الوردي

وشهد شهر سبتمبر 2022، على انتقال لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي إلى نادي الزمالك قادماً من فريق الرجاء المغربي، في صفقة لم يكتب لها النجاح بشكل كبير، حيث سرعان ما رحل اللاعب عن الزمالك في يناير 2023، أي بعد ستة أشهر فقط من الانضمام إلى الفريق وذلك لعدم قدرته على تحمل الضغوط.

واكتفى اللاعب بالمشاركة مع الزمالك في 6 مباريات فقط، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

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