شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يصل قطر خلال ساعات للتوقيع للريان.. وينضم لمنتخب مصر الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

يصل محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون التركى ، إلى قطر خلال الساعات المقبلة للتوقيع لنادى الريان على سبيل الإعارة، على أن ينضم لمعسكر المنتخب الوطنى فجر بعد غد الاثنين، بعد اجتياز الكشف الطبى.