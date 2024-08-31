شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع بطل الـ NBA جوردان ماکرای والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالسبت، 31 أغسطس 2024 10:34 م
أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية " جوردان ماكـراي " للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة لخوض منافسات البطولة العربية رقم " 36 " و التي يستضيفها زعيم الثغر خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر 2024 .
ولعب " ماکرای في الدوري الامريكي بفريق كليفلاند كافالييرز وحصد معهم بطولة الـ NBA موسم 2016-2017 ، و في الموسم الماضي كان ضمن فريق أيك أثينا اليوناني ، كذلك لعب بالدوري الصيني والدوري الفرنسي ويعتبر اللاعب إضافة قوية وكبيرة للفريق لخبرته الفنية العالية.
وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصـة بمع محمد مصيلحى رئيس النادي ويُجيد " ماكراى " اللعب في مركزي " 2-3 " .
وأبدي أحمـد عمـر المـديـر الفني للفريق إعجابه بقدراته الفنية والمهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب ويصل اللاعب الإسكندرية منتصف شهر سبتمبر القادم للانضمام لتدريبات الفريق استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.
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