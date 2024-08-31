شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع بطل الـ NBA جوردان ماکرای والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية " جوردان ماكـراي " للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة لخوض منافسات البطولة العربية رقم " 36 " و التي يستضيفها زعيم الثغر خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر 2024 .

ولعب " ماکرای في الدوري الامريكي بفريق كليفلاند كافالييرز وحصد معهم بطولة الـ NBA موسم 2016-2017 ، و في الموسم الماضي كان ضمن فريق أيك أثينا اليوناني ، كذلك لعب بالدوري الصيني والدوري الفرنسي ويعتبر اللاعب إضافة قوية وكبيرة للفريق لخبرته الفنية العالية.

وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصـة بمع محمد مصيلحى رئيس النادي ويُجيد " ماكراى " اللعب في مركزي " 2-3 " .

وأبدي أحمـد عمـر المـديـر الفني للفريق إعجابه بقدراته الفنية والمهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب ويصل اللاعب الإسكندرية منتصف شهر سبتمبر القادم للانضمام لتدريبات الفريق استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.