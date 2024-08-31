شكرا لقرائتكم خبر عن بارالمبياد ألعاب القوى.. ماذا فعل كريم عبد التواب للوصول إلى نهائي سباق 100م عدو والان مع تفاصيل الخبر

يخوض كريم عبد التواب لاعب منتخب ألعاب القوى نهائي سباق 100 متر عدو، غدا الأحد ، بدورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتأهل كريم إلى نهائي السباق في بارالمبياد ألعاب القوى بعد انسحاب لاعبين من المشاركين في نفس السباق ليصبح إجمالى المشاركين 8 لاعبين.

بارالمبياد ألعاب القوى.. مواعيد المنافسات

وتقام المنافسات فى الثامنة والنصف من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة.

وكان من المقرر أن يخوض كريم منافسات نصف نهائي سباق 100 متر عدو اليوم السبت، إلا أن انسحاب لاعبان من بين المشاركين فى منافسات السباق جعله يتأهل للعب المباشر يوم 1 سبتمبر.

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ويشارك ألعاب القوى فى الدورة البارالمبية بالثنائي عبدالرحمن يوسف و كريم عبدالتواب.