شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بنتايك: الزمالك فريق كبير وصاحب شعبية عالمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المغربى محمود بنتايك لاعب الزمالك الجديد، عن سعادته بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادى سانت إتيان الفرنسى، وقال بنتايك فى تصريحاته لصفحة نادى الزمالك: "المفاوضات مع نادى الزمالك مخدتش وقت طويل".

أضاف اللاعب: "فريق كبير زى الزمالك فريق ألقاب مافيش مجال للتردد فى الانضمام إليه، والزمالك فريق كبير له شعبية على الصعيد العالمى وليس أفريقيا بفقط، والزمالك فريق ألقاب فريق كبير، لدى شعور بالفخر لكونى هنا".

تابع: "لم أتردد فى قبول عرض الزمالك، وهناك الكثير من المصريين ساعدونى لأكون هنا، ورحبوا بي وأظهروا لي مشاعر دافئة، الزمالك من الفرق الكبيرة فى شمال افريقيا والقارة، وتجده فى دورى الأبطال والكونفدرالية، وأعرف الكثير من لاعبى الزمالك وخاصة المغاربة مثل أشرف بن شرقي وحميد أحداد، وأيضًا أعرف زيزو وشيكابالا وعبد الله السعيد والمثلوثى".

أردف محمود بنتايك إن طموحه مع الزمالك التتويج بكل الألقاب التى سيلعب عليها، بداية من كأس السوبر الذى سنواجه فيه الأهلى، وأريد أن أقدم قصارى جهدى مع الفريق فى المرحلة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن التعاقد رسميًا مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.