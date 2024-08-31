شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وماهر وشحاتة يغادرون معسكر الزمالك بالإسكندرية للانضمام إلى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ومحمد شحاتة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكر الفريق المقام حالياً ببرج العرب، للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول.

وكان مسؤولو الزمالك قرروا في وقت سابق انضمام ثلاثي الفريق لمعسكر منتخب مصر في الأول من سبتمبر.

وغادر الثلاثي معسكر الفريق عقب مواجهة سبورتنج الودية التي أقيمت مساء اليوم، و حقق فيها الأبيض الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فندق الإقامة في برج العرب.

ويواصل منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن تدريباته خلال معسكره المغلق الذى انطلق منذ الأربعاء الماضي على استاد السلام، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وانطلق معسكر منتخب مصر حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.