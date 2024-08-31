7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 31/ 8/ 2024

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 31 – 8 – 2024 فى مقدمتها ، الزمالك يعلن أولى صفقاته بضم المغربى بنتايك من سانت إتيان الفرنسي.

الزمالك يعلن أولى صفقاته بضم المغربى بنتايك من سانت إتيان الفرنسي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن التعاقد رسميًا مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

الأهلي يترقب استغناء عمر الساعي من الإسماعيلي لقيده بالقائمة الأفريقية الليلة

يترقب مسئولو النادي الأهلي إنهاء إجراءات التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي في الوقت الحالي، والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب قبل قيده في قائمته الإفريقية تحضيرا للموسم الجديد، ليتم قيده كما حدث مع باقي الصفقات التي أبرمها مسئولو القلعة الحمراء خلال الصيف الحالي.

تريزيجيه يصل قطر خلال ساعات للتوقيع للريان.. وينضم لمنتخب مصر الاثنين

يصل محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون التركى ، إلى قطر خلال الساعات المقبلة للتوقيع لنادى الريان على سبيل الإعارة، على أن ينضم لمعسكر المنتخب الوطنى فجر بعد غد الاثنين، بعد اجتياز الكشف الطبى.

أشرف داري: الأهلي كيان عريق فضلته عن عروض إسبانية وسعودية

تحدث أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثًا لصفوف الأهلي قادمًا من نادي بريست الفرنسي باستفاضة عما دار بذهنه عند التوقيع للفريق، والعروض الكثيرة التي تلقاها وفضل عليها الأهلي، كما تطرق للحديث عن أمنية أسرته التي تحققت أخيرًا والدعم الكبير الذي تلقاه من جماهير الأهلي ورغبته في رد جميلها وإسعادها بالتتويج بكل البطولات.. وغيرها من الأمور التي كشف أشرف داري النقاب عنها لأول مرة في هذا الحوار الشامل.

الزمالك: عبد الواحد السيد مستمر فى منصب مدير الكرة ولا نية لتغييره

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة وجود رغبة لدى مجلس الإدارة أو المدير الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز فى إجراء تعديلات على الجهاز الفنى، أو تغيير فى منصب مدير الكرة.

الأهلي يقيد عطية الله وداري وتاو بقائمة أفريقيا.. ويرفع اسم معلول

انتهى مسئولو النادي الأهلي من إجراءات قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأفريقية التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد، بعدما تم قيد الثلاثي الجديد يحيى عطية الله ويوسف أيمن وأشرف داري في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية تحضيرا للموسم الجديد.

اتحاد الكرة يجتمع بفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام غداً لحسم مصيره النهائي

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا غدا، الأحد، مع البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية من أجل حسم مصيره النهائى، سواء بالاستمرار حتى موعد الانتخابات المقبلة، على أن يحدد المجلس الجديد مصيره، أو توجيه الشكر له وتكليف محمد فاروق برئاسة اللجنة مؤقتاً.