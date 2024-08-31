شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف ضم بن رمضان في الصيف بعد طلب فرينكفاروزي بتأجيل المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

يتجه مسئولو النادي الأهلي إلى غلق ملف التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتأجيل حسم الصفقة إلى وقت لاحق، بعدما أخطره النادي المجري بتأجيل التفاوض على ضم اللاعب التونسي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وطلب فرينكفاروزي من الأهلي تأجيل التفاوض بشأن بن رمضان إلى فترة انتقالات أخرى سواء في يناير المقبل أو بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم التوصل إلى صيغة اتفاق بين الطرفين على تلك الصفقة.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع النادي المجري ورفع عرضه إلى 2.5 مليون دولار، ولكن الاختلاف على طريقة السداد سواء بنظام الكاش أو الأقساط حال دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتفاوض الأهلي مع فرنكفاروزي بشأن ضم بن رمضان منذ شهرين أ أكثر، قبل ن يتم إبلاغه بتأجيل المفاوضات من قبل النادي المدجري بشأن التعاقد مع اللاعب التونسي.

ونجح الأهلي في إبرام 4 صفقات حتى الآن وهي يوسف أيمن ويحيى عطية الله وأشرف داري وعمر الساعي ورحل عنه أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم واليو ديانج وكريستو وأنتوني موديست.