مصدر يكشف لـ "الخليج 365" تفاصيل فشل صفقة بن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - مصراوى:

طلب نادي فيرينكفاروسي المجري من الأهلي بتأجيل حسم صفقة محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق إلى فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن الأهلي تواصل مع مسئولي الفريق المجري أكثر من مرة بهدف التوصل لإتفاق لضم اللاعب، لكن طلب فريق فيرينكفاروسي تأجيل التفاوض حتى انتقالات يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن الأهلي بذل كل ما في وسعه من أجل ضم اللاعب في الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وصل عرض المارد الأحمر إلى 2.5 مليون يورو على أقساط.

ونجح الأهلي في التعاقد بشكل رسمي مع يوسف أيمن ويحيى عطية الله وأشرف داري، واقترب من ضم عمر الساعي لاعب الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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