ملف رياضة الخليج 365.. لاعب الزمالك الجديد.. فشل صفقة الأهلي.. ومصري جديد في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها الزمالك يتعاقد مع محمود بنتايك، وبايرن ميونخ يضم لاعب مصري، وفشل صفقة انتقال محمد بن رمضان إلى الأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع محمود بنتايك (فيديو)

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد رسمياً مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. مصري جديد ينضم إلى ليفربول

تعاقد نادي ليفربول مع لاعب ولفرهامبتون، ألفين أيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بايرن ميونخ يتعاقد مع المصري آدم الشعّار

تعاقد نادي بايرن ميونخ مع الظهير الأيمن، آدم الشعّار، قادما من نادي فورتونا دوسلدورف الألماني تحت 15 عاما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح: "أطفالي أصبحوا من سكان ليفربول.. ولغتهم تغيرت"

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عما تغير فيه خلال السنوات السبع الأخيرة، منذ انضمامه إلى الريدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صاحب احتفال "القوس والسهم" يرد على تصريحات محمد صلاح

رد المقاتل النيجيري اسرائيل اديسانيا، على تصريحات محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، والتي قال فيها إنه احتفل بـ"القوس والسهم" على طريقة الأول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر يكشف لـ "الخليج 365" تفاصيل فشل صفقة بن رمضان

طلب نادي فيرينكفاروسي المجري من الأهلي بتأجيل حسم صفقة محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق إلى فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أغنية اعتزال عبد الحفيظ وصراخ".. وائل رياض يحكي تفاصيل وفاة محمد عبدالوهاب

أحيا وائل رياض لاعب الأهلي الأسبق ومدرب منتخب مصر للشباب، ذكرى رحيل محمد عبدالوهاب الـ18، والذي وافته المنية يوم 31 أغسطس 2006، أثناء تدريبات الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخليج 365 يكشف تفاصيل صفقة انتقال عمر الساعي للأهلي

أبدى نادي الإسماعيلي موافقته على انتقال لاعب الفريق عمر الساعي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد 9 سنوات.. أحمد حسن كوكا يعود للدوري البرتغالي (فيديو)

أعلن نادي ريو آفي البرتغالي التعاقد مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا قادما من آلانيا سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من محمد عواد على تجديد تعاقده مع نادي الزمالك

أبدى حارس مرمى فريق الزمالك، محمد عواد، سعادته بتجديد تعاقده مع ناديه لمدة 3 سنوات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل السوبر الأفريقي.. أفشة ينشر صورا أثناء زيارته لوالديه

نشر لاعب النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، صورا من زيارته لوالديه في مسقط رأسه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا