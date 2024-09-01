"بينهم الساعي".. الأهلي يقيد صفقاته الجديدة محلياً وأفريقياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن النادي الأهلي، من قيد صفقاته الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في قائمة الفريق الأفريقية.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أن الأهلي تمكن من قيد الرباعي، يوسف أيمن، يحيى عطية الله، عمر الساعي، أشرف دراي، في قائمة الفريق المحلية والأفريقية للموسم الجديد".

وكان الأهلي أعلن بشكل رسمي، عن التعاقد مع الثلاثي يوسف أيمن، يحيى عطية الله، أشرف داري، فيما لم يتم الإعلان عن انضمام عمر الساعي بشكل رسمي حتى الأن.

وجاء قيد الرباعي في القائمة الأفريقية، للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي، في مباراة السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك يوم 27 سبتمبر.

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