ستوري نجوم كرة القدم.. تدريبات مبابي.. بنزيما داخل الجيم.. وحفلة الحضري وصالح جمعة



محمد اسماعيل - القاهرة - شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق.

كما نشر نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال استعراض مهاراته داخل أرضية الملعب.

وقام يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قضاء إجازته.

وشارك محمود كهربا متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية، في صالة الجيم.

وحرص عمر مرموش على مشاركة متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من احتفاله بفوز فريقه في الدوري الألماني.

وقام حسام عاشور، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رفقة زوجته.

وشارك محمد النني متابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، خلال تواجده في إحدى مباريات فريقه الجزيرة الإماراتي.

كما نشر عمرو السولية صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال قضاء عطلته.

ونشر صالح جمعة، عدد من الصور عبر حسابه على إنستجرام، رفقة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق.

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