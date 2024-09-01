أحمد شوبير يكشف مصير بيريرا من رئاسة لجنة الحكام في الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، قرر توجيه الشكر إلى رئيس لجنة الحكام المصرية فيتور بيريرا.

وقال شوبير في فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتحاد الكرة سيقوم بتوجيه الشكر إلى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، اليوم الأحد بشكل رسمي".

وأضاف: "الاتحاد سيقوم اليوم، بتكريم فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، على الفترة التي قضاها رئيساً للجنة".

وتابع: "بيريرا كان يتقاضى 30 ألف دولار شهيراً من الاتحاد المصري".

واختتم شوبير: "محمد فاروق سيحل محل فيتور بيريرا قائماً برئيس لجنة الحكام المصرية، ويعاونه إبراهيم نور الدين".

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