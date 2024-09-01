"منصب جديد".. شوبير يكشف موقف اتحاد الكرة من استمرار البرازيلي روجيرو ميكالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأوليمبي، بعد انتهاء مرحلة المنتخب الأوليمبي عقب أولمبياد باريس 2024.

وقال شوبير، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "اتحاد الكرة عرض على ميكالي، تولي مهمة الأشراف على منتخبات الشباب والناشئين في الفترة المقبلة والمدرب لم يمانع في هذا الأمر".

وأضاف: "ميكالي طلب توقيع عقد لمدة 4 مع اتحاد الكرة، وحال رحيله في أي وقت، يقوم اتحادة الكرة بدفع باقي مدة التعاقد للمدرب وهو ما يرفضه الاتحاد".

وكان روجيرو ميكالي، تمكن من قيادة منتخب مصر الأوليمبي، للوصول إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 والحصول على المركز الرابع في البطولة.

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