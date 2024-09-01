شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كريم البركاوي: الزمالك عرض التكفل بعلاج والد اللاعب وطرح إعارته للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

تحدث عزيز الشافعي، وكيل أعمال المغربي كريم البركاوي، لاعب الرائد السعودي السابق تطورات مفاوضات الزمالك لضمه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الشافعي في تصريحات لـ برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة "dmc": "الحالة مستقرة في الوقت الحالي، وهم متواجدين في الرياض ويخضع لعلاج مكثف".

وتابع: "مفاوضاتنا مع الزمالك كانت جيدة للغاية من الناحيتين، وأحمد سليمان ساهم كثيرا في تسهيل المفاوضات".

وأكمل: "في الوقت الحالي أولوية اللاعب هو التواجد في الرياض مع والده، وعلاقته بـ رئيس الرائد جيدة للغاية، وأولوية اللاعب ستكون مطلقة لنادي الرائد السعودي".

وأردف: "اللاعب وصل أمس إلى الرياض برفقة الوالد، وغدا سيكون هناك لقاء مع رئيس النادي وسيتم مناقشة الأمور، وفي حال عدم استكمال العرض مع الرائد سيعود اللاعب إلى المغرب لمرافقة والده حتى يناير، بسبب وجود مفاوضات من أندية مغربية، والبلد التي سوف يستقر فيها والده، سيتواجد بها البركاوي، وهو اختيار مجبر عليه".

كشف عزيز الشافعي، وعن مفاجأة بشأن ما قدمه مجلس إدارة الزمالك لـ البركاوي، بعد تدهور حالة والده، موضحا: "حالة والد البركاوي مستقرة في الوقت الحالي، وهم متواجدين في الرياض، ووالده يخضع لعلاج مكثف".

استطرد: "في الوقت الحالي أولوية اللاعب هي التواجد في الرياض مع والده، وعلاقته بـ رئيس الرائد جيدة للغاية، وأولوية اللاعب ستكون مطلقة لنادي الرائد السعودي".

وأردف: "اللاعب سيفضل التواجد في السعودية برفقة والده، وستجمعه جلسة برئيس النادي السعودي لتحديد مصيره، وفي حال عدم الاتفاق ستكون المغرب وجهته القادمة، بسبب والده".

وأتم: "نادي الزمالك عرض مساعدة كريم البركاوي في حال كان والده في مصر أو في المغرب أو في الرياض، والتكفل بعلاجه بالكامل".

واختتم: "نادي الزمالك عرض علينا شراء عقد اللاعب حاليا وإعارته لأي نادي في المغرب حتى يكون بجوار والده، حتى شفاءه، ويعود بعدها مرة أخرى إلى الزمالك".