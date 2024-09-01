شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية الأفريقية الأربعة تشكر شئون اللاعبين باتحاد الكرة بعد إتمام القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الأندية الأفريقية الأربعة الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى، إجراءات القيد الأفريقى قبل غلق الباب فى تمام الثانية عشر مساء، وقدمت للواء حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة المشرف على شئون اللاعبين باتحاد الكرة بعد إتمام القيد الأفريقى أمس السبت، وهو اليوم الأخير للقيد.

وأعلن اللواء حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة ، الطوارئ على مدار 24 ساعة لانهاء إجراءات القيد الافريقى للأندية المصرية الأربعة، وأنهى كريم حزين مدير إدارة شئون اللاعبين كافة الإجراءات بسهولة واحترافية.

ووافق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف على مد القيد الأفريقي بشكل استثنائي للأهلي والزمالك حتى 12 سبتمبر المقبل، ليتمكنوا من قيد صفقاتهم، لاسيما بعد فتح باب القيد المحلي اليوم السبت، ولكن لن يسمح للاعبين الذين يتم قيدهم بعد الثانية عشر منتصف الليلة من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا قام النادي الأهلي بقيد صفقاته التي تم حسمها ليتسنوا من المشاركة في دور الـ32 لبطولة إفريقيا.

وفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم السبت، باب القيد الصيفى أمام جميع الأندية والمسابقات، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية "التى تتضمن اللاعبين القدامى" حتى يوم 7 سبتمبر المقبل. ويبدأ تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية ويستمر بالنسبة لأندية الدورى الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثانى حتى 22 سبتمبر المقبل، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر.

حدد اتحاد الكرة فترة القيد الشتوي للموسم الجديد في الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 من نفس الشهر، وهي فترة الانتقالات الثانية للموسم الجديد، حيث سيكون هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقا لاحتياجاتهم في الموسم الجديد.

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة مواعيد بداية المسابقات للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين 25 سبتمبر المقبل، على أن ينطلق دورى القسم الثانى 7 أكتوبر المقبل، ودورى القسم الثالث 12 من نفس الشهر.