شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحجز مكانا لمحمود بنتايك فى القائمة الأفريقية لحين وصول البطاقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

حجز مسئولو نادى الزمالك مكانا للمغربى محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق، في قائمته الأفريقية التى تستعد لخوض منافسات الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الإعلان عن اتمام الصفقة بشكل رسمى.

وقيد الزمالك قائمته الأفريقية قبل الساعة 12 صباح اليوم الأحد، ولم يتمكن من قيد بنتايك نظرا لعدم وصول البطاقة الدولية قبل غلق باب القيد ، ليحتفظ الزمالك بحقه فى قيد اللاعب فور وصول بطاقته الدولية.

ووافق كاف على مد القيد الأفريقي بشكل استثنائي للأهلي والزمالك حتى 12 سبتمبر المقبل، ليتمكنوا من قيد صفقاتهم، لاسيما بعد فتح باب القيد المحلي اليوم السبت، ولكن لن يسمح للاعبين الذين يتم قيدهم بعد الثانية عشر منتصف الليلة من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

يستعد فريق الزمالك لانطلاق مشواره بالموسم الجديد بمواجهة الشرطة الكينى في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية، الموسم الجاري 2024-2025.

ويترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وذلك خلال سبتمبر المقبل، بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى خارج الديار في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل، وإياباً بالقاهرة أحد أيام 20 – 21 – 22 سبتمبر، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.