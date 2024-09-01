شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيد الونش فى قائمته الأفريقية ويرفع اسم عبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

أنهى نادى الزمالك إجراءت قيد قائمته الأفريقية التى تستعد لخوض منافسات الدورى التمهيدى من دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية، الموسم الجاري 2024-2025.

وقام الزمالك بقيد جميع لاعبيه بما فيهم محمد عواد الذى تم تجديد تعاقده فى الساعات الماضية، ومحمود حمدى الونش فى القائمة الأفريقية، فيما تم رفع اسم محمد عبد الشافى من القائمة الأولى.

ووافق كاف على مد القيد الأفريقي بشكل استثنائي للأهلي والزمالك حتى 12 سبتمبر المقبل، ليتمكنوا من قيد صفقاتهم، لاسيما بعد فتح باب القيد المحلي اليوم السبت، ولكن لن يسمح للاعبين الذين يتم قيدهم بعد الثانية عشر منتصف الليلة من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

يستعد فريق الزمالك لانطلاق مشواره بالموسم الجديد بمواجهة الشرطة الكينى في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية، الموسم الجاري 2024-2025.

ويترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وذلك خلال سبتمبر المقبل، بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى خارج الديار في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل، وإياباً بالقاهرة أحد أيام 20 – 21 – 22 سبتمبر، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.