شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الشرطة الكينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لانطلاق مشواره بالموسم الجديد بمواجهة الشرطة الكينى في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

ويترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وذلك خلال سبتمبر الجارى بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.

وضرب فريق الشرطة الكيني موعدًا مع الزمالك في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجاري 2024-2025، بعد الفوز على البن الإثيوبي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي من البطولة القارية، أحرز هدف الفوز لصالح الشرطة الكيني أمام البن الإثيوبي فى الشوط الأول من المباراة اللاعب رشيد توحة.

وكانت نتيجة ذهاب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الأفريقية بين الشرطة الكيني والبن الأثيوبي بالتعادل السلبي بين الطرفين، وبفوز الأول اليوم في جولة الإياب، يخطف بطاقة التأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 من البطولة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الشرطة الكينى في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى خارج الديار فى إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل، وإياباً بالقاهرة أحد أيام 20 – 21 – 22 سبتمبر، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الزمالك حامل لقب الكونفدرالية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.