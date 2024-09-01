شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر عن خسارة نهائي أفريقيا برادس 2018: "المباراة مكنتش كورة وكسروا الاتوبيس مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

استعاد ميدو جابر لاعب الأهلي السابق والمصري الحالي ذكريات فقدان لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي عام 2018 بعد الخسارة من الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب المباراة النهائية على ملعب رادس والأحداث التي أحاطت بتلك المواجهة.

قال في تصريحات لبرنامج "هاتريك" على قناة أون تايم سبورتس: "اللي شفناه في رادس محدش شافه والبطولة كانت مهمة وتعبنا فيها بطريقة غير طبيعية ووصلنا النهائي وفزنا في مباراة الذهاب 3 / 1 ولكن لما روحنا هناك مكنتش كورة".

تابع: "اول ما وصلنا تونس التعامل معانا من اول المطار وحتى الملعب لم يكن جيد ولا أعلم ما السبب والاتوبيس كله اتكسر علينا واحنا داخلين الملعب واكيد احنا كلعيبة عايزين ننزل الملعب وناخد البطولة والوقت ده كان الترجي فريق كبير والأهلي كان فريق كبير ووصلت النهائي بمجهودك وكان فاضلك مباراة وتاخد البطولة".

أردف: "الشماريخ كانت بتترمي علينا والملعب كان بيتكسر علينا والمباراة دي اعتقد أنه مكنش طبيعي وكان ممكن تحصل لك أي مشكلة طبيعي والفريق خد البطولة ولكن كسروا الاتوبيس تاني بعد المباراة وكان فيه نية مُبيتة غريبة ضدنا".

وعن عدم تصعيد الأمر من الأهلي في ذلك الوقت، أكد: هذه ليست قصتي، وبعد المباراة الاتوبيس تعرض للتكسير للمرة الثانية من الجمهور، وخرجنا بين الشوطين 1 / 0 وهي النتيجة التي تؤهلنا للفوز باللقب، ولكن الأجواء غير مفهومة هل مباراة كرة قدم أم شيئا آخر".

استطرد: "وليد أزارو من أفضل المهاجمين الذين لعبت بهم وبالنسبة لي مهاجم شرس ويصل للمرمى كثيرا ويهدر ولكنه يسجل ولكن لديه ميزة أنه يصل للمرمى كثيرا، وعلي ماهر من أفضل المدربين الذين عملت معهم ولو تواجد أكثر من مدرب بنفس عقليته لتغير حال المدربين المصريين".