تفاصيل مشادة عبد الواحد السيد وأحمد سليمان في معسكر الزمالك

شهد معسكر الزمالك المقام حاليًا بمدينة برج العرب بالإسكندرية مشادة قوية بين مسؤولي الأبيض، عبد الواحد السيد مدير الكرة، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

وأفادت تقارير صحفية، أن الفترة الأخيرة مطالبة بعض الأصوات داخل نادي الزمالك، برحيل عبد الواحد السيد عن منصبه.

وأشارت التقارير إلى تفاقم الأزمة بين عبد الواحد السيد وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف العام على الكرة، في معسكر برج العرب بالأمس.

وأوضحت، أن ما تسبب في ضيق عبد الواحد السيد مدير الكرة هو سحب سليمان كل الصلاحيات منه بصفته مشرف عام على الكرة، واعتبار الأول ذلك تدخلاً في بعض مهام عمله.

وشددت التقارير على أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني يتمسك باستمرار عبد الواحد السيد، بعدما علم برغبة البعض في رحيله عن القلعة البيضاء.

واختتمت: “إدارة الزمالك قررت عقد اجتماعًا طارئًا لحسم موقف عبد الواحد من البقاء في منصبه بعد نهاية معسكر برج العرب”.