الامارات | مهر «غودولفين» يخوض تحدي الأقوياء في «جوكي كلوب غولد كب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب مهر فريق «غودولفين» العالمي «هايلاند فولز» انتصاره الأول على صعيد سباقات الفئة الأولى (غروب 1)، حين يواجه نخبة الجياد المتخصصة في مسافة 2000 متر رملي، للمنافسة لقب سباق «جوكي كلوب غولد كب» الذي يقام اليوم على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

«هايلاند فولز» البالغ أربع سنوات، لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في سبع من أصل مشاركاته الثمانية في عالم السباقات، متضمنة حصده الفوز في أربع مناسبات، جاء آخرها في مايو الماضي بالفوز بلقب سباق «بليم ستيكس» لخيول الفئة الثالثة (غروب 3) على مضمار «شرشل داونز» الأميركي. وسبق لمهر فريق «غودولفين» الذي يشرف على تدريبه براد كوكس، خوض تحدي سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً، حين حل في مارس الماضي في المركز الرابع في سباق «سانتا أنيتا هانديكاب» الذي أقيم على مسافة 2000 متر رملي.