الامارات | الأهلي السعودي يتعاقد مع الإنجليزي إيفان توني

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يتعاقد مع الإنجليزي إيفان توني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي الأهلي السعودي مع مهاجم برنتفورد الإنجليزي إيفان توني في عقد يمتد حتى عام 2028، وفقاً لما أعلنه النادي أمس.
وجاء في بيان النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أرفقه بصورة للاعب يحمل قميص النادي «إيفان توني أهلاوي حتى 2028. أهلاً توني».
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